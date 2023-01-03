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Общество

Программу льготной ипотеки утвердили для жителей новых регионов РФ

Программу льготной ипотеки утвердили для жителей новых регионов РФ

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Жителям Луганской, Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей утвердили программу льготной ипотеки. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Получить кредит по ставке не более двух процентов годовых жители смогут на покупку или строительство жилья в этих регионах. Для этого им нужно внести не менее десяти процентов первоначального взноса. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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