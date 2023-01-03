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Общество

Пенсии в РФ начнут выдавать по новым правилам

Пенсии в РФ начнут выдавать по новым правилам

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В 2023 году выдавать пенсии будут по новым правилам. Раньше выплаты доставляли раз в месяц, и, если получателя не было дома или он не смог забрать деньги, он вынужден был ждать до следующего месяца или же идти в почтовое отделение.

Теперь, если почтальон не застал пенсионера дома, он обязан прийти еще как минимум дважды, заранее известив о своем визите. Кроме того, с апреля доставлять пенсии в наличной форме будет только "Почта России". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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