Дети участников спецоперации побывали на экскурсии в аэропорту Внуково

Для детей участников специальной военной операции провели экскурсию в аэропорту Внуково. Ребятам рассказали об истории воздушной гавани, откуда в годы Великой Отечественной войны вылетали самолеты в блокадный Ленинград и Сталинград.

Дети познакомились с работой различных служб аэропорта, увидели, как трудятся кинологи и служебные ястребы-тетеревятники. Также им предоставили возможность попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе самолета Ту-154.

