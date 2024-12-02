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02 декабря, 11:30

Общество

Врачи больницы имени Буянова спасли пациента с аутоиммунным энцефалитом

Врачи больницы имени Буянова спасли пациента с аутоиммунным энцефалитом

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Врачи больницы имени Буянова спасли пациента с редким заболеванием – аутоиммунным энцефалитом. Первыми признаками недуга оказались температура и пневмония.

Причем анализы не подтверждали наличие аутоимунного заболевания, несмотря на то, что состояние пациента ухудшалось. Когда его доставили в клинику, он находился на искусственной вентиляции легких, в медицинской коме.

Профессионализм врачей позволил установить диагноз и подобрать нужное лечение. Сейчас пациент направлен в центр медицинской реабилитации для дальнейшего восстановления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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