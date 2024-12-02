Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 23:30

Общество

Число случаев микоплазменной пневмонии выросло в России

Число случаев микоплазменной пневмонии выросло в России

Гололедица в Москве задержится до 3 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 декабря

Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

"Утро": 2 декабря влажность воздуха в Москве составит 93%

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 2 декабря

"Доктор 24": терапевт объяснила, как ароматерапия помогает справиться со стрессом

Нутрициолог рассказала, как выбрать спелый киви

На "Госуслугах" началось голосование за звание молодежной столицы РФ в 2025 году

Число случаев микоплазменной пневмонии выросло в России. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация пока контролируемая, однако находящимся в группе риска нужно быть особенно внимательными. В ней находятся дети и взрослые с ослабленным иммунитетом.

Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем. Причем болезнь может какое-то время протекать бессимптомно или маскироваться под обычную простуду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей ЛазаренкоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика