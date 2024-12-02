Число случаев микоплазменной пневмонии выросло в России. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация пока контролируемая, однако находящимся в группе риска нужно быть особенно внимательными. В ней находятся дети и взрослые с ослабленным иммунитетом.

Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем. Причем болезнь может какое-то время протекать бессимптомно или маскироваться под обычную простуду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

