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02 декабря, 18:15

Общество

Храм Петра и Февронии в Марьине планируется сдать в первом полугодии 2024 года

Храм Петра и Февронии в Марьине планируется сдать в первом полугодии 2024 года

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Храм Петра и Февронии в Марьине планируется сдать в первом полугодии 2024 года. Его начали возводить в 2021 году. Уже смонитирована кровля, установлены купол с крестом, выполнена внутренняя отделка. Осталось расписать стены и провести в здание тепло. Сегодня прошло выездное заседание по программе строительства храмов на территории города.

Комиссия, во главе с депутатом госдумы Владимиром Ресиным, посетила храм в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке Артема Боровика. Комплекс строится в память о погибших в горячих точках военных корреспондентах и солдат, отдавших жизнь за родину в Великую Отечественную войну. До конца декабря завершат монолиное перекрытие, а с января приступят к кладке стен звонницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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