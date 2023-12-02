Диспансерное наблюдение за работниками введут в 2024 году

Медицинская помощь станет еще ближе к работающим москвичам, возможность пройти диспансеризацию прямо на рабочем месте появится уже в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Договоры с медицинскими организациями будут заключать работодатели. В российском правительстве подчеркнули, что диспансерное наблюдение можно будет провести как с помощью внутренней медицинской организации, так и сторонней.

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