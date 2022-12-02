В предстоящие выходные в столице будет рекордно высокое атмосферное давление – синоптики

Синоптики заявили, что в предстоящие выходные в столице будет рекордно высокое атмосферное давление. По их словам, такого не было 70 лет

Тем временем аттракцион "Солнце Москвы" временно закрыли из-за холодной погоды. Дело в том, что этот колесо обозрения может работать только до -10 градусов. К тому же на высоте 140 метров заметно холоднее.

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