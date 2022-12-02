Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 17:15

Общество

Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

Новости часа: Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ

Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Москвичам рассказали, что можно купить на елочных базарах

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Первые елочные базары открылись в Подмосковье

В Гидрометцентре рассказали о температурных изменениях в Москве в начале декабря

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

В столице запустили горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты будут консультировать людей по всем интересующим их вопросам, например по поводу прививок. Также они помогут разобраться, где сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации.

Горячая линия работает круглосуточно. Узнать всю информацию можно по телефону +7 (495) 539-36-96. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика