Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

В столице запустили горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты будут консультировать людей по всем интересующим их вопросам, например по поводу прививок. Также они помогут разобраться, где сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации.

Горячая линия работает круглосуточно. Узнать всю информацию можно по телефону +7 (495) 539-36-96. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.