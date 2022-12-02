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Новости

02 декабря, 16:00

Общество

Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Москвичам рассказали, что можно купить на елочных базарах

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Первые елочные базары открылись в Подмосковье

В Гидрометцентре рассказали о температурных изменениях в Москве в начале декабря

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Новости часа: Дептранс напомнил о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро

Столичные метеорологи предупредили о сильном смоге 3 и 4 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Оборот "Вкусно – и точка" упал на 15–20% после открытия под новым брендом. Об этом сообщили рестораторы.

Законопроект о регулировании оборота метанола внесут в Госдуму в 2023 году. Такой информацией поделилась пресс-служба Минпромторга.

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обществобизнесэкономикавидеоАлина Гилева
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