Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Оборот "Вкусно – и точка" упал на 15–20% после открытия под новым брендом. Об этом сообщили рестораторы.

Законопроект о регулировании оборота метанола внесут в Госдуму в 2023 году. Такой информацией поделилась пресс-служба Минпромторга.