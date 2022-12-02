02 декабря, 16:00Общество
Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Оборот "Вкусно – и точка" упал на 15–20% после открытия под новым брендом. Об этом сообщили рестораторы.
Законопроект о регулировании оборота метанола внесут в Госдуму в 2023 году. Такой информацией поделилась пресс-служба Минпромторга.