Россиян призвали прививаться и носить маски в сезон гриппа

Россиянам рекомендовали прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа. Как заявили в министерстве здравоохранения, в первую очередь это необходимо жителям тех регионов, где пока еще нет всплеска заболеваемости. В ведомстве напомнили, что иммунитет формируется в течении трех–четырех недель.

Тем временем в Москве с каждым днем все больше заболевших. При этом коронавирус уступил лидерство гриппу.

Справляются ли поликлиники? Есть ли другие эффективные меры профилактики, кроме масок и вакцин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.