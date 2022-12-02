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Россиян призвали прививаться и носить маски в сезон гриппа

Россиян призвали прививаться и носить маски в сезон гриппа

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Россиянам рекомендовали прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа. Как заявили в министерстве здравоохранения, в первую очередь это необходимо жителям тех регионов, где пока еще нет всплеска заболеваемости. В ведомстве напомнили, что иммунитет формируется в течении трех–четырех недель.

Тем временем в Москве с каждым днем все больше заболевших. При этом коронавирус уступил лидерство гриппу.

Справляются ли поликлиники? Есть ли другие эффективные меры профилактики, кроме масок и вакцин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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