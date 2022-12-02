Дед Мороз поздравил мальчика через окно жилого дома в Рязани

В Рязани заметили Деда Мороза, который поздравлял мальчика через окно. Квартира, в которой живет ребенок, находится на четвертом этаже, поэтому волшебник спустился с крыши на веревках.

Он поздравил мальчика Никиту с наступающим праздником и принес подарок, который ребенок просил у него в письме на Новый год. В реальности Дед Мороз работает промышленным альпинистом. Он занимается установкой кондиционеров, но иногда выполняет такие просьбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.