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Общество

Дед Мороз поздравил мальчика через окно жилого дома в Рязани

Дед Мороз поздравил мальчика через окно жилого дома в Рязани

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В Рязани заметили Деда Мороза, который поздравлял мальчика через окно. Квартира, в которой живет ребенок, находится на четвертом этаже, поэтому волшебник спустился с крыши на веревках.

Он поздравил мальчика Никиту с наступающим праздником и принес подарок, который ребенок просил у него в письме на Новый год. В реальности Дед Мороз работает промышленным альпинистом. Он занимается установкой кондиционеров, но иногда выполняет такие просьбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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