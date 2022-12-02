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Общество

Требования к расселению жилья могут ужесточить в РФ

Требования к расселению жилья могут ужесточить в РФ

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Требования к расселению жилья могут ужесточить в РФ. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.

По мнению авторов документа, в первую очередь необходимо установить сроки процедуры, чтобы не затягивать с расселением людей. Кроме того, в планах обязать регионы поднять цены на закупку жилья. Так как цены устанавливают ниже рыночной стоимости, застройщики отказываются продавать недвижимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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