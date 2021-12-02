Телезрителям показали трогательное сообщение на снегу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Мальчик написал под окнами дома "Мама, я тебя люблю". Сняли это видео соседи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.