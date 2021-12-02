Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на выездную регистрацию в 2022 году.

Москвичи могут провести торжественную церемонию в интерьерах усадьбы, на высоте Останкинской телебашни, под куполом планетария или на футбольном поле.

Подобрать нужную обстановку можно на портале mos.ru. Проект "Новые адреса счастья" реализуют в городе с 2019 года. Он оказался интересным и востребованным у москвичей. За этот год на необычных площадках поженились почти в два раза больше пар, чем в 2020 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.