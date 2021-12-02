Новый штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 23 странах – ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 23 странах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Ученые пристально наблюдают за поведением "Дельты" и "Омикрона". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.