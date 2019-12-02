Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря 2019, 07:45

Общество

В уральском поселке власти стали брать плату за воду из колонки

В уральском поселке власти стали брать плату за воду из колонки

Минюст хочет увеличить штрафы за задержку зарплат

"Утро": температура воздуха составит -2 градуса днем в понедельник

Нужно ли сделать 31 декабря официальным выходным днем

В РЖД планируют продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы

Чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков

За продажу сильнодействующих лекарств без рецепта будет грозить до 3 лет тюрьмы

Экс-супруга бывшего короля Малайзии боится за жизнь своего сына

"Доктор 24": четыре полезных свойства острого перца

Экскурсия на завод по переработке пластика из электроники

В маленьком поселке Сарапулка в Свердловской области установили платную водонапорную колонку. За кубометр воды теперь придется платить 43 рубля. Местные жители шокированы, ведь у многих нет водопровода и колонка – единственный источник водоснабжения.

Правда, местные власти пообещали жителям выдать карточки, дающие право пользоваться колонкой бесплатно. Взимать плату собираются в основном с туристов, которые приезжают сюда за водой.

По словам главы поселка, местным источникам нет равных на всем Среднем Урале.

Читайте также
общество финансы видео Иван Лозовой Евгения Мирошкина

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика