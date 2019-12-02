В уральском поселке власти стали брать плату за воду из колонки

В маленьком поселке Сарапулка в Свердловской области установили платную водонапорную колонку. За кубометр воды теперь придется платить 43 рубля. Местные жители шокированы, ведь у многих нет водопровода и колонка – единственный источник водоснабжения.

Правда, местные власти пообещали жителям выдать карточки, дающие право пользоваться колонкой бесплатно. Взимать плату собираются в основном с туристов, которые приезжают сюда за водой.

По словам главы поселка, местным источникам нет равных на всем Среднем Урале.