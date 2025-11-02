Столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов тепла утром 3 ноября в Москве

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 16:15

Общество

В Москву 3 ноября придет теплый атмосферный фронт, который принесет многоярусную облачность и небольшой дождь днем. Температура утром составит от 2 до 5 градусов тепла, а в светлое время суток воздух прогреется до 6–9 градусов.

Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, погоду определит циклон. Ночью временами ожидается дождь, днем при прохождении холодного атмосферного фронта возможен кратковременный ливень. Температура на протяжении суток будет колебаться от 6 до 9 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАрина Устюкова

