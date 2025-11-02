Небольшой дождь ожидается в столице в начале недели

По прогнозам синоптиков, в начале ноября в Москве сохранится плюсовая температура с небольшими дождями. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рекомендует водителям заранее подготовить машины к зиме.

Любая поломка в холодный период переносится гораздо тяжелее. Эксперт советует проверить работоспособность аккумулятора и обработать силиконом резиновые уплотнители дверей, чтобы избежать их примерзания после мойки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.