02 ноября, 22:30Общество
Москвич Сергей Серебряков вернулся к обычной жизни после спецоперации
Москвич Сергей Серебряков возвращается к привычной городской жизни после участия в спецоперации. Службу он проходил в батальоне специального назначения "Факел" с позывным "Сильвер", где его основной задачей была поддержка морального духа бойцов на передовой.
Сергей является казаком и более десяти лет посвящает себя патриотическому воспитанию детей. Сейчас он проводит для школьников уроки мужества, надевая свою служебную куртку с наградами. Его супруга Мария поддержала решение мужа уйти на фронт и ждала его почти два года.
