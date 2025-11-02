Москвич Сергей Серебряков вернулся к обычной жизни после спецоперации

Москвич Сергей Серебряков возвращается к привычной городской жизни после участия в спецоперации. Службу он проходил в батальоне специального назначения "Факел" с позывным "Сильвер", где его основной задачей была поддержка морального духа бойцов на передовой.

Сергей является казаком и более десяти лет посвящает себя патриотическому воспитанию детей. Сейчас он проводит для школьников уроки мужества, надевая свою служебную куртку с наградами. Его супруга Мария поддержала решение мужа уйти на фронт и ждала его почти два года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.