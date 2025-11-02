График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 12:30

Заммэра Ракова рассказала о завершении свадебного сезона на станции метро "Маяковская"

Юбилейный пятый свадебный сезон на станции метро "Маяковская" завершился. Об этом сообщила заммэра Москва Анастасия Ракова. Сотую в этом году пару поженили в рамках заключительной церемонии.

Бракосочетания на станции проводят ночью, с двух до четырех часов, чтобы не мешать движению поездов. Платформу для церемонии украшают тематическим декором и включают марш Мендельсона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

