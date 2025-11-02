График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:30

Общество

У россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год

У россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год

Солидарное сельское хозяйство стало популярным среди россиян

Работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро продлили в Москве

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

В ноябре звонки в российских школах заменят музыкальные композиции

В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

Москвичам рассказали о погоде 2 ноября

"Мослекторий": Григорий Тимофеев – о Дне народного единства

Подготовка в Новому году началась в Москве

"Московский патруль": контрафакт корма для животных выявлен на маркетплейсах

У россиян осталось менее месяца для уплаты имущественных налогов за 2024 год. Как напомнили в Федеральной налоговой службе, крайний срок установлен на 1 декабря.

Уведомления рассылаются в бумажном виде по почте и электронно через личный кабинет на "Госуслугах". Обязанность уплаты распространяется на собственников недвижимости, транспортных средств и земельных участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика