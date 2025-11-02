У россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год

У россиян осталось менее месяца для уплаты имущественных налогов за 2024 год. Как напомнили в Федеральной налоговой службе, крайний срок установлен на 1 декабря.

Уведомления рассылаются в бумажном виде по почте и электронно через личный кабинет на "Госуслугах". Обязанность уплаты распространяется на собственников недвижимости, транспортных средств и земельных участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.