Солидарное сельское хозяйство стало популярным среди россиян

В России набирает популярность солидарное сельское хозяйство. Горожане вносят регулярные платежи фермерам и вместо денежных дивидендов получают свежие продукты: овощи, мясо, молоко и мед. В Калужской области фермер Алексей Жаров предлагает участникам еженедельные наборы из 5–6 килограмм сезонных овощей.

В Липецкой области можно инвестировать в содержание коровы за 350 тысяч рублей и получать молочную продукцию с доходностью до 25% годовых. В Татарстане Павел Кувайцев развивает чесночное производство, где инвесторы могут рассчитывать на 50% годовых. Формат обеспечивает фермерам стабильный сбыт.

