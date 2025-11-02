График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:30

Общество

Солидарное сельское хозяйство стало популярным среди россиян

Солидарное сельское хозяйство стало популярным среди россиян

Работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро продлили в Москве

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

В ноябре звонки в российских школах заменят музыкальные композиции

В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

Москвичам рассказали о погоде 2 ноября

"Мослекторий": Григорий Тимофеев – о Дне народного единства

Подготовка в Новому году началась в Москве

"Московский патруль": контрафакт корма для животных выявлен на маркетплейсах

"Московский патруль": более 900 млрд рублей взыскали приставы с неплательщиков

В России набирает популярность солидарное сельское хозяйство. Горожане вносят регулярные платежи фермерам и вместо денежных дивидендов получают свежие продукты: овощи, мясо, молоко и мед. В Калужской области фермер Алексей Жаров предлагает участникам еженедельные наборы из 5–6 килограмм сезонных овощей.

В Липецкой области можно инвестировать в содержание коровы за 350 тысяч рублей и получать молочную продукцию с доходностью до 25% годовых. В Татарстане Павел Кувайцев развивает чесночное производство, где инвесторы могут рассчитывать на 50% годовых. Формат обеспечивает фермерам стабильный сбыт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДарья ЕрмаковаЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика