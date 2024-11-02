Более 20 тыс военных подтвердили статус участника СВО бездокументационно

В первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, запущенной по инициативе министра обороны РФ Андрея Белоусова, более 41 тысячи граждан обратились за справкой через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Документ был выдан 23 тысячам из них.

Основная часть обратившихся – это участники специальной военной операции, чьи данные уже были в информационной базе. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении, включая проверку в соответствующих государственных органах.

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