Роспотребнадзор проверит сообщения о клопах в зимних куртках в столичном ТЦ

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о том, что в одном из торговых центров нашли клопов в зимних куртках, прибывших из Казахстана. Стоимость одежды начинается от 20 тысяч рублей. Представители магазина отрицают информацию о насекомых и утверждают, что продукция качественная.

Эксперты предполагают, что клопы могли попасть в коробки во время транспортировки или упаковки. Они не представляют опасности для человека, но могут источать неприятный запах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.