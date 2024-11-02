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02 ноября, 23:15

Общество

Роспотребнадзор проверит сообщения о клопах в зимних куртках в столичном ТЦ

Роспотребнадзор проверит сообщения о клопах в зимних куртках в столичном ТЦ

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Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о том, что в одном из торговых центров нашли клопов в зимних куртках, прибывших из Казахстана. Стоимость одежды начинается от 20 тысяч рублей. Представители магазина отрицают информацию о насекомых и утверждают, что продукция качественная.

Эксперты предполагают, что клопы могли попасть в коробки во время транспортировки или упаковки. Они не представляют опасности для человека, но могут источать неприятный запах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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