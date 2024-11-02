Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:00

Общество

Психологи заявили о связи тревожности и чрезмерной экономии

Психологи заявили о связи тревожности и чрезмерной экономии

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 2 ноября

В Солнечногорске питбайкеры ищут неизвестного, который устраивает им смертельные ловушки

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасен невылеченный насморк

"Доктор 24": сомнолог рассказала про полезные ритуалы для здорового сна

Новости часа: инвесторы поучаствуют в благоустройстве девяти набережных Москвы-реки

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки

Столичные рестораны перестали пускать внутрь квадроберов

Более 55% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

"Утро": облачная погода ожидается в Москве 2 ноября

Тревожность может возникать из-за чрезмерной экономии, рассказали психологи. По их мнению, зависимость от денег появляется, когда человек копит без четкой цели. Это делает жизнь скучной, одинокой и несчастной.

В чем связь между накопительством и тревожностью? Как выстраивать правильные отношения с деньгами и самим собой? На этим вопросы ответил кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика