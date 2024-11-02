Психологи заявили о связи тревожности и чрезмерной экономии

Тревожность может возникать из-за чрезмерной экономии, рассказали психологи. По их мнению, зависимость от денег появляется, когда человек копит без четкой цели. Это делает жизнь скучной, одинокой и несчастной.

В чем связь между накопительством и тревожностью? Как выстраивать правильные отношения с деньгами и самим собой? На этим вопросы ответил кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.