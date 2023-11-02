Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября.

Так, на ВДНХ открылся новый павильон "Атом". Для его строительства применялись сложнейшие технические решения. Новый музей посвящен истории развития ядерной энергетики в России. Там будут представлены важнейшие достижения РФ в этой отрасли.

Москва считается лидером мирового метростроения. Линии подземки тянутся в новые районы, за пределы столичной кольцевой автодороги. Вслед за развитием веток меняются и стандарты комфорта для пассажиров. За время существования метрополитена было несколько поколений поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.