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Новости

02 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября.

Так, на ВДНХ открылся новый павильон "Атом". Для его строительства применялись сложнейшие технические решения. Новый музей посвящен истории развития ядерной энергетики в России. Там будут представлены важнейшие достижения РФ в этой отрасли.

Москва считается лидером мирового метростроения. Линии подземки тянутся в новые районы, за пределы столичной кольцевой автодороги. Вслед за развитием веток меняются и стандарты комфорта для пассажиров. За время существования метрополитена было несколько поколений поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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