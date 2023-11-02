Новости часа: желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве. О погодных условиях рассказали в Гидрометцентре.

Движение транспорта ограничат в районе Рубцовской и Госпитальной набережных до 6 марта 2024 года. Об этом предупредил Дептранс.

Исторический музей изменит режим работы 3 и 4 ноября. Главное здание Исторического музея 3 ноября будет открыто с 10:00 до 15:00, а 4 ноября будет закрыто до 14:00.