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Новости

02 ноября, 20:00

Общество

Новости часа: желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве

Новости часа: желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве

"Актуальный репортаж": часть компаний РФ может отказаться от закупки гелия

"Жизнь в большом городе": инсульт

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

В РФ производителям запретили использовать произвольные объемы фасовки товаров

Жители столичного региона прислали кадры с фиолетовым небом

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

В РФ производителям продуктов запретили менять объем упаковки

Аномальное тепло покинет столицу к 10–11 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве. О погодных условиях рассказали в Гидрометцентре.

Движение транспорта ограничат в районе Рубцовской и Госпитальной набережных до 6 марта 2024 года. Об этом предупредил Дептранс.

Исторический музей изменит режим работы 3 и 4 ноября. Главное здание Исторического музея 3 ноября будет открыто с 10:00 до 15:00, а 4 ноября будет закрыто до 14:00.

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