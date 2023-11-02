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02 ноября, 16:30

Общество

В РФ производителям продуктов запретили менять объем упаковки

В РФ производителям продуктов запретили менять объем упаковки

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Генеральная прокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям социально значимых видов продуктов. Теперь им запрещено фасовать продукцию в упаковки произвольной формы.

Теперь производители должны опираться на ГОСТ, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Согласно государственному стандарту, например, гречневую крупу должны продавать по 500, 1 000 и 2 000 граммов. Также требования выставили к производителям риса, сливочного масла и других товаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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