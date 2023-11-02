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02 ноября, 11:45

Общество

Москвичи смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в офисах "Мои документы"

Москвичи смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в офисах "Мои документы"

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Во всех столичных офисах "Мои документы" теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода, который есть в приложении "Мой id". Сотрудник отсканирует цифровой код и данные автоматически загрузятся в систему, сообщили в департаменте информационных технологий города.

Дело в том, что номер СНИЛС нужен для получения большинства госуслуг. Раньше внести его можно было только вручную – посетителям приходилось диктовать цифры либо предъявлять оригинал документа. Теперь процесс сделали более удобным для всех участников процесса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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