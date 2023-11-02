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02 ноября, 11:30

Общество

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей

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Наряду с материнским капиталом в России может появиться и отцовский. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Общественную палату.

Там предлагают введение отцовского или многодетного капитала в миллион рублей. Деньги планируют перечислять отцам при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Также среди мер поддержки рождаемости – расширение использования маткапитала для многодетных, например, на покупку отечественного автомобиля или коммерческую аренду жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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