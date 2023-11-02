Ночь на 2 ноября в Москве стала рекордно теплой

Столица побила второй рекорд тепла подряд. 1 ноября метеорологи зафиксировали 15,8 градуса. Это больше предыдущего максимума на три градуса. А в ночь на 2 ноября температура составила 13,3 градуса. Прошлый рекорд зафиксировали в 1942 году, тогда термометры в Москве показали 12,2 градуса.

В ближайшие дни в регионе сохранится не по сезону теплая погода. 3 и 4 ноября характер погоды сильно не изменится, однако ночью вероятны слабые заморозки. А 5 и 6 ноября воздух может прогреться до 15 градусов и даже выше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.