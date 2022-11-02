Новости часа: лига безопасного интернета зафиксировала более 22 млн фейков о мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лига безопасного интернета зафиксировала более 22 миллионов фейков о частичной мобилизации в России. Об этом сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

На Запорожской АЭС починили ЛЭП, оборванную после взрыва мины. Об этом рассказал "Росэнергоатом".

Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов акции "Мы вместе". О количестве участников заявили в Минобрнауки РФ.