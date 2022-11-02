Москвичам рассказали о программе "Московских сезонов" по случаю Дня народного единства

"Московские сезоны" в честь Дня народного единства представят на ВДНХ культурную программу. Об этом рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, там будет большая гастрономическая ярмарка. Участники из регионов представят около 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В целом, московские площадки в честь Дня народного единства подготовили более 160 мероприятий. Это лекции, концерты, творческие занятия, выставки, спектакли и показы фильмов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.