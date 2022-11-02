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Общество

КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медкарте

КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медкарте

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Результаты своих КТ- и МРТ-обследований из частных и федеральных клиник москвичи смогут увидеть онлайн. Актуальные снимки и архивные исследования, сделанные по программе ОМС, появятся в электронной медкарте на сайте mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". При этом доступ к данным будет открыт и врачам городских медучреждений.

Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, это упростит взаимодействие между клиниками и поможет создать более полную картину о здоровье пациента. К проекту уже присоединились 15 частных и 25 федеральных клиник. Всего в планах объединить более 80 медицинских учреждений столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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