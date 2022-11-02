В Госдуме предложили поощрять работодателей за трудоустройство несовершеннолетних

В Госдуме планируют поощрять работодателей за трудоустройство несовершеннолетних. Так, в России может появиться специальная федеральная программа содействия занятости подростков, аналогичная той, что субсидирует бизнес при трудоустройстве выпускников колледжей и вузов.

За каждого такого работника компания получает компенсацию в размере минимального размера оплаты труда через месяц, три и шесть месяцев. Но в случае с подростками у работодателя появляется дополнительная ответственность.

Например, несовершеннолетних нельзя задействовать на вредном или опасном производстве, в ночных клубах, игорном бизнесе. Их нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, а отпуск должен быть предоставлен в любое время по требованию подростка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.