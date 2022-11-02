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Общество

Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

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Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий территории. Об этом заявили "Ведомости".

В этом году осенний призыв начался на месяц позже обычного – с 1 ноября. Сроки перенесли из-за частичной мобилизации. Но продлится призыв, как и раньше, до конца этого года. Министр обороны Сергей Шойгу сделал особый акцент на том, что в зону СВО срочников отправлять не будут.

В соответствии с указом президента, всего в армию призовут 120 тысяч человек, что на семь тысяч меньше, чем осенью 2021 года. Где будут служить солдаты-срочники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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