Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий территории. Об этом заявили "Ведомости".

В этом году осенний призыв начался на месяц позже обычного – с 1 ноября. Сроки перенесли из-за частичной мобилизации. Но продлится призыв, как и раньше, до конца этого года. Министр обороны Сергей Шойгу сделал особый акцент на том, что в зону СВО срочников отправлять не будут.

В соответствии с указом президента, всего в армию призовут 120 тысяч человек, что на семь тысяч меньше, чем осенью 2021 года. Где будут служить солдаты-срочники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.