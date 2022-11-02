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Общество

Призванные резервисты начали обучение по боевой работе в городских условиях в Забайкалье

Призванные резервисты начали обучение по боевой работе в городских условиях в Забайкалье

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В Забайкалье призванных резервистов обучают боевой работе в городских условиях. На полигоне "Красный Яр" они отрабатывают действия по освобождению населенного пункта, проводят разведку местности с помощью квадрокоптера, скрытно выдвигаются в указанный район.

Личный состав учится тактической стрельбе и скрытному передвижению. Отдельное внимание уделяют штурму зданий. Для создания обстановки приближенной к боевой используют взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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