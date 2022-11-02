В ГД заявили, что вопрос ответственности за уклонение от мобилизации утратил актуальность

В Госдуме заявили, что законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. Информацию подтвердили председатели комитетов по обороне и безопасности.

Андрей Картаполов и Василий Пискарев рассказали, что ранее такая идея действительно обсуждалась. В данный момент частичная мобилизация в стране завершена, поэтому проект закона утратил свою актуальность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.