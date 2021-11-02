В аэропорту Нижнего Новогорода создан оперативный штаб для работы с пассажирами. Такое решение приняли в Росавиации.

Из-за непогоды около двух сотен авиарейсов задержаны и отменены в Москве, это следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. Десятки рейсов застряли в Нижнем Новгороде.

Пассажиры по несколько часов провели в самолетах, а потом толпились в здании аэропорта без еды и воды и даже без возможности присесть. Некоторым становилось плохо от духоты и давки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

