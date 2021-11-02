Вирусолог рассказал, могут ли ковикулы привести к еще большему количеству заражений

Вирусолог Виталий Зверев рассказал, могут ли ковикулы привести к еще большему количеству заражений.

"Если очереди устанавливаются – надо соблюдать дистанцию 1,5 метра, если она не соблюдается, то естественно, человек, который несет корону, если он попадет в очередь, он может заразить многих. На улице маски носить не надо. На улице человек не заражается, но опять при определенных условиях, когда соблюдает дистанцию. Если он стоит в очереди тесно, то конечно все должны стоять в масках, тогда нет разницы, в помещении это или на улице. Заражение будет происходить, если люди собираются такими большими группами", – сказал Зверев.

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