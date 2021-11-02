В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров

Около 300 тысяч пенсионеров столицы получили подарочные наборы за прививку от коронавируса. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Акция "С заботой о здоровье" длится уже пятый месяц. Москвичам старше 65 лет в пунктах вакцинации выдают специальные сертификаты. Забрать подарок можно в центре соцобслуживания или поликлинике.

Кроме того, для пенсионеров, которые сделают полную вакцинацию с 12 октября по 31 декабря, есть бонус. Они могут выбрать вместо подарка денежную компенсацию – 10 тысяч рублей.