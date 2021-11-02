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Москва 24

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Общество

11:45

В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров

общество видео Мария Рыбакова

Около 300 тысяч пенсионеров столицы получили подарочные наборы за прививку от коронавируса. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Акция "С заботой о здоровье" длится уже пятый месяц. Москвичам старше 65 лет в пунктах вакцинации выдают специальные сертификаты. Забрать подарок можно в центре соцобслуживания или поликлинике.

Кроме того, для пенсионеров, которые сделают полную вакцинацию с 12 октября по 31 декабря, есть бонус. Они могут выбрать вместо подарка денежную компенсацию – 10 тысяч рублей.

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