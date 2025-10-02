Форма поиска по сайту

02 октября, 12:15

Новости мира: Илон Маск установил рекорд по размеру своего состояния

Предприниматель Илон Маск установил исторический рекорд по размеру своего состояния. Оно достигло 500 миллиардов долларов. Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке Forbes в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.

Израиль заблокировал "Флотилию стойкости", которая везла гуманитарную помощь для сектора Газа. Участники миссии сообщили, что на ее корабли поднялись военнослужащие. Перехват там назвали незаконным. Флотилия состояла из примерно 500 участников. Их доставили в Израиль.

Европа отреагировала на ситуацию протестами. Тысячи людей вышли на акции солидарности в Италии, Бельгии, Германии, Аргентине, Греции и других странах. Израильская сторона утверждает, что флотилия приближалась к зоне боевых действий и единственная ее цель – провокация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

