02 октября, 07:00

Общество

Состояние Илона Маска достигло 500 млрд долларов

Состояние Илона Маска достигло 500 млрд долларов

Состояние предпринимателя Илона Маска достигло 500 миллиардов долларов. Он стал первым человеком на Земле, чей достаток превысил полтриллиона долларов. Маск теперь опережает бизнесмена Ларри Эллисона на 150 миллиардов долларов и является первым претендентом на то, чтобы стать первым в мире триллионером.

Значительный вклад в стремительный рост состояния бизнесмена внесли акции Tesla. Ценные бумаги автопроизводителя выросли почти на 4%, что добавило к капиталу Маска около 9,3 миллиарда долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

