В Минтруде сообщили о росте материнского капитала в России в 2026 году

Поддержка семей, в которых рождаются дети, в следующем году станет больше. В Минтруде сообщили, что с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 6,8% по уровню фактической инфляции.

Выплата на второго ребенка составит чуть более 974 тысяч рублей, если семья не получала ее на первенца. На первого ребенка сумма увеличится до 737 тысяч рублей. Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка – теперь оно составит 28 773 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.