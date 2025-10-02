Более 111 тонн чая с ядохимикатами выявили в России с начала 2025 года. Нарушения обнаружили при проверках Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Речь идет о семи крупнейших производителях, которые выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, "Золотая чаша", "Беседа" и другие. В чае были обнаружены более 20 опасных веществ. Превышение их допустимого уровня негативно влияет на здоровье.

