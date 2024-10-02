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02 октября, 11:45

Общество

Теплая погода ожидает москвичей до конца рабочей недели

Теплая погода ожидает москвичей до конца рабочей недели

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Теплая погода ожидает москвичей до конца рабочей недели, сообщает Гидрометцентр РФ. 2 октября температура может достигнуть 21–22 градусов.

До пятницы, 4 октября, в столице будет очень солнечно, а столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы. Однако вырастет атмосферное давление.

Между тем в Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до 3 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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