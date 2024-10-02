Россияне тратят триллион рублей в год на ставки в букмекерских конторах

Россияне тратят на ставки в букмекерских конторах триллион рублей в год. Выручка этих организаций в последние годы выросла в несколько раз.

Психолог Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр (лудомания) труднее поддается лечению, чем алкоголизм или наркомания. Это связано с тем, что у человека, страдающего лудоманией, нет видимых внешних признаков зависимости, поскольку он успешно адаптирован в обществе. При этом у него серьезные проблемы с финансами: заложено имущество и большие долги.

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