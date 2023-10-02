Москвичам рассказали о новом способе мошенничества на фоне осеннего призыва

В связи с осенним призывом появились новые способы мошенничества. Как пишут "Известия", злоумышленники предлагают вахтовый метод работы якобы на объекте Минобороны или трудоустройство в IT-компанию с офисом в "Москва-Сити" без необходимости посещения. Цены за такие услуги составляют от 50 тысяч до двух миллионов рублей.

Этой осенью в российские войска на срочную службу планируют набрать 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В этот призыв подняли штраф за неявку по повестке. Если нет уважительной причины, то придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Тем, кто не сообщит военкомату о смене работы или переезде, грозит штраф до пяти тысяч рублей. А за уклонение от медицинского освидетельствования при постановке на учет теперь можно потерять до 25 тысяч рублей.

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