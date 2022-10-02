Москвичей предупредили об ухудшении погоды – на некоторые районы уже обрушились дожди с сильным ветром. Действует повышенный уровень опасности.

Судя по карте осадков, ливнем охвачена вся Москва. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.